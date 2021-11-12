На Украине заявили о цели добиться создания базы НАТО в стране

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда рассказал изданию «Обозреватель», каких целей планирует добиваться новый министр обороны Алексей Резников. По его словам, задача состоит в том, чтобы расширить сотрудничество с США и добиться создания военной базы НАТО в стране.

«Задача Резникова — затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество с Украиной и создать хотя бы одну военную базу НАТО на Украине», — заявил политик.

По его мнению, министр может справиться с этой задачей как минимум за полгода. Он выразил уверенность в том, что привлечение организации является возможным, несмотря на то, что Украина в ней не состоит. Как пример он привел находящуюся в Катаре военную базу Североатлантического альянса.

Парламентарий считает, что несколько сотен иностранных военных должно хватить для того, чтобы «обезопасить Украину от России». Взамен же, по словам Дунды, страна готова предложить входящим в блок НАТО странам помощь своих военнослужащих в обороне. «Европа не понимает, какую функцию Украина может выполнять в их безопасности», — сказал депутат.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что по его оценкам действий российских военных, находящихся «возле границ Украины», можно сказать, что они не собираются совершать вторжение в страну.