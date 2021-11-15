Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл перспективы Украины вступить в альянс. Его слова передает ТАСС. По словам генсека, члены организации еще не достигли единства во мнениях по этому вопросу.

Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнерство, работаем с ними теснее ... Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «нечто большего», чем поддержка со стороны альянса, а именно добиться «полноправного членства» в организации.

Материалы по теме Проблемный член Что мешает Украине вступить в НАТО Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?

Потребовали перемен

НАТО и Евросоюз неоднократно подчеркивали, что смогут рассматривать членство Украины в альянсах только после проведения Киевом глобальных реформ в стране. Одним из последних требований была реформа Службы безопасности Украины (СБУ) — в частности, лишение ведомства полномочий досудебного расследования, а также сокращение численности силовиков и проведение демилитаризации спецслужбы. По мнению миссии ЕС, НАТО и США, изложенном в издании «Европейская правда», это поможет стране приблизиться к стандартам западных организаций.

В ответ на это вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предложила НАТО создать дайджест украинских реформ. Он должен помочь украинским властям лучше ориентироваться в текущих изменениях, а также работать над воплощением евроатлантических устремлений страны.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале ноября заявил, что страна может вступить в НАТО и Европейский союз без проведения реформ, под гарантии и обещания провести все необходимые изменения в области государственного управления, экономики, судебной системы. По его словам, Киев приложил немало усилий для того, чтобы страна приблизилась к стандартам ЕС и Североатлантического союза.

Не надо нести на себе всю грусть реформ. Если будет политическое решение в ЕС и НАТО — забираем [Украину], то и нам будет легче делать реформы Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Амбиции Украины

Новый министр обороны Украины Алексей Резников намерен добиваться создания в стране военной базы НАТО. В свою очередь, украинский депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что задача нового главы оборонного ведомства — затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество с Украиной.

Кроме того, Киев выступает за активное углубление морского сотрудничества со странами НАТО «на фоне наступательных действий России в Черном море». По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, расширение присутствия Североатлантического альянса позволит стабилизировать обстановку, а также послужит сигналом для России. «В нынешних условиях безопасности демонстрация силы — лучший способ сдержать Москву и избежать новой эскалации», — отметил Кулеба.

Его предшественник на посту, Павел Климкин также призвал США «подать сигнал России». Он заявил, что Вашингтон должен постоянно подтверждать свои слова о готовности защитить Украину от «российской угрозы» реальными действиями. В частности, поставками Киеву оружия.

Действия всегда являются сигналом. Например, поставки вооружения, размещение тренировочных баз, обмен информацией, в том числе конфиденциальной Павел Климкин экс-глава МИД Украины

Реальные шансы

Бывший народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Валерия Заружков конце октября признала, что страна не способна предложить НАТО что-либо взамен на вступление в альянс, поэтому страна рассчитывает только на защиту. Она считает, что на данный момент Украине самонадеянно говорить даже о плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО, поскольку Киев является не субъектом, а объектом переговоров, в которых, по словам экс-нардепа, участвуют Россия, США, Германия и Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба же считает членство своей страны в НАТО вопросом времени. Он заверил, что его страна сможет нести полную ответственность за безопасную жизнь в Европе и уже реализует для этого все необходимые направления политики. Последние 30 лет истории Украины глава МИД назвал периодом большого успеха, отметив, что у страны имеются проблемы, требующие решений.

Однако большинство представителей стран НАТО, в том числе США, эту позицию не разделяют. Экс-советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм назвал шансы Украины и Грузии вступить в НАТО в следующем десятилетии стремящимися к нулю. Он отметил, что НАТО осознает необходимость восстановления диалога с Россией по ряду важнейших вопросов безопасности, и ни НАТО, ни Россия не хотят конфликта, который имел бы ужасные последствия для всех сторон.

В свою очрередь, украинский политолог Кирилл Молчанов заявил, что реальной причиной, по которой страна не может войти в Североатлантический альянс, являются не конфликты на Донбассе и в Крыму. Он сравнил вступление Украины в НАТО с коллективным объявлением Западом войны России.

