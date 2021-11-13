На Украине сравнили вступление страны в НАТО с объявлением Западом войны России

Украинский политолог Кирилл Молчанов в эфире телеканала «НАШ» заявил, что реальной причиной, по которой страна не может войти в Североатлантический альянс, являются не конфликты на Донбассе и в Крыму. Он сравнил вступление Украины в НАТО с объявлением Западом войны России, из-за чего страну не станут брать в альянс.

«В НАТО формально Украину взять не могут. Потому что у нас есть конфликт на Донбассе и в Крыму. Стран с конфликтами в НАТО не берут. Если они на это закроют глаза и есть такая версия в международных экспертных кругах, что Запад может взять Украину в НАТО. Тогда это объявление коллективным западом войны России. Скорее всего, этого не будет», — отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что страна подает заявку на получение электроэнергии из Беларуси и России. По его мнению, все идет к тому, что Украина не получит эту электроэнергию, когда начнутся морозы.

Ранее украинский депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда рассказал, какие целей будет добиваться новый министр обороны Алексей Резников. По его словам, задача состоит в том, чтобы расширить сотрудничество с США и добиться создания военной базы НАТО в стране.