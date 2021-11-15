Новый министр обороны Украины отправится в США

Новый министр обороны Украины Алексей Резников отправится с визитом в США. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает телеканал CNN.

Он сообщил, что на этой неделе глава украинского военного ведомства посетит Вашингтон для «ознакомительной» встречи с его американским коллегой Ллойдом Остином.

Кирби отметил, что во время переговоров министры также обсудят ситуацию с региональной безопасностью.

Алексей Резников был назначен министром обороны Украины 4 ноября. До этого он занимал пост вице-премьера и главы министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики, а также был членом делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Его кандидатуру на пост министра обороны предложил президент Украины Владимир Зеленский.