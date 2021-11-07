Нового министра обороны Украины заподозрили во лжи спустя сутки после назначения

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник заподозрил нового министра обороны Украины Алексея Резникова во лжи о том, что Киев не нарушал Минские договоренности, используя беспилотные летательные аппараты в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

«Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала Минские соглашения», — сказал Мирошник.

Он также пояснил, что в ходе своей речи Резников дает ссылку на меморандум от 19 сентября 2014 года, в котором говорится о запрете использования иностранных беспилотников. «Но вот беда, Резников вспомнил документ от 2014 года, а вот от июля 2020-го, к разработке которого сам имел отношение, забыл», — отметил представитель ЛНР.

По словам Мирошника, в июле 2020-го все стороны Минских договоренностей подписали документ о прекращении огня. «Резников с места в карьер помчал на новой должности выполнять функции "адвоката мафии", оправдывая преступления и пытаясь обелять преступников», — заключил он.

Ранее Резников заявил, что Киеву нужно искать «новые форматы и альянсы» для урегулирования конфликта в Донбассе. Он призвал не идеализировать Минские соглашения, заявив, что сам он всегда их критиковал, считая, что они «не являются плацдармом для мира».