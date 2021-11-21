На Украине назвали сроки российского вторжения в страну

Россия планирует вторгнуться на Украину в конце января или начале февраля. Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны республики Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Military Times.

Он назвал сроки российского вторжения на территорию Украины и подчеркнул, что аналогичную оценку дают американские коллеги. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила свыше 92 тысяч военнослужащих возле украинских границ и интервенция будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта на востоке страны.

Кроме того, Буданов отметил, что в качестве подготовки к военной операции Россия осуществляет «серию психологических операций», которые нацелены на дестабилизацию Украины и подрыв ее обороноспособности. В частности, к подобным мерам он отнес организацию протестных акций, направленных на разжигание беспорядков в республике.

При этом глава ГУР подчеркнул, США могли бы сдержать любое российское вторжение. По его мнению, для этого Вашингтону необходимо оказать дополнительную военную помощь Киеву и усилить дипломатическое и экономическое давление на Москву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заподозрил украинское руководство в намерении пойти на провокации, чтобы оправдать опасения западных стран о якобы существующей угрозе российского вторжения на Украину. Он также заявил, что Киев может воспользоваться нагнетаемой вокруг этого «истерикой», чтобы попытаться решить конфликт в Донбассе силовым путем.