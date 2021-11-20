Министр обороны Украины рассказал об испытании Путина для Запада

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что передвижения российских войск в районе украинской границы — это испытание на прочность для Запада. Об этом сообщает Washington Post.

По мнению Резникова, президент России Владимир Путин играет с Западом в шахматы. «Он испытывает на прочность единство Европейского Союза, он испытывает на прочность единство союзников по НАТО, он испытывает наше общество, украинцев, он испытывает Польшу и страны Балтики», — объяснил политик.

Резников утверждает, что министр обороны США Ллойд Остин разделяет его выводы по поводу ситуации на российско-украинской границе. При этом он отметил, что передвижения российских войск вызывают у американской стороны несколько большую озабоченность, чем у украинской. «Мы одинаково оцениваем угрозы, разница лишь в восприятии риска, — рассказал он. — Мы восьмой год живем в такой обстановке, у нас выработался своего рода психологический иммунитет».

По мнению Резникова, властям США, Европы и Украины следует убедить Путина отказаться от вторжения на Украину. «Мы должны остановить его до того, как это произошло, а не после, — заявил он. — На этот раз будет не как в Крыму… Это будет кровавая бойня».

Перед встречей с Резниковым министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские вооруженные силы продолжают следить за ситуацией на российско-украинской границе. «Мы не знаем точно, что именно замышляет господин Путин, но эти маневры определенно привлекают наше внимание», — заявил он.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что в США наблюдают активные передвижения российских войск у границ с Украиной. Однако в Вашингтоне не считают такие действия со стороны России агрессивными. По словам Милли, «слишком рано говорить наверняка» о том, что это может значить.

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». Пентагон заявил, что США следят за ситуацией на границе Украины и России.