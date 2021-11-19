Украина и США договорились вместе противодействовать России

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд взаимодействие двух стран в контексте «противодействия» России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.
Согласно заявлению Минобороны Украины, Резников вместе с послом Киева в Вашингтоне Оксаной Маркаровой провели встречу с Нуланд, в ходе которой обменялись мнениями о новых угрозах, вызванных действиями России. Помимо этого, стороны поговорили о различных аспектах развития стратегического партнерства между Украиной США.
Резников также заявил, что общей задачей двух государств является сделать все для того, чтобы потери от возможной эскалации для «агрессора» были неприемлемы. По его словам, это потребует завершения реформ, последовательности и наличия ресурсов.
Ранее сообщалось, что Резников и члены украинской делегации в рамках рабочего визита в Вашингтон провели встречу с американским сенатором Джеймсом Ингофом. Во время встречи они обсудили ситуацию на украинской границе и на «временно оккупированных Россией» территориях, а также затронули тему угроз, «возникших вследствие фактического аншлюса Белоруссии». Резников подчеркнул, что Киев ожидает от Вашингтона «более сильной позиции» по вопросам безопасности, и попросил о расширении американской военной помощи.