Украина и США договорились вместе противодействовать России

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд взаимодействие двух стран в контексте «противодействия» России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

Согласно заявлению Минобороны Украины, Резников вместе с послом Киева в Вашингтоне Оксаной Маркаровой провели встречу с Нуланд, в ходе которой обменялись мнениями о новых угрозах, вызванных действиями России. Помимо этого, стороны поговорили о различных аспектах развития стратегического партнерства между Украиной США.

Материалы по теме Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок? «Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?

Резников также заявил, что общей задачей двух государств является сделать все для того, чтобы потери от возможной эскалации для «агрессора» были неприемлемы. По его словам, это потребует завершения реформ, последовательности и наличия ресурсов.

Ранее сообщалось, что Резников и члены украинской делегации в рамках рабочего визита в Вашингтон провели встречу с американским сенатором Джеймсом Ингофом. Во время встречи они обсудили ситуацию на украинской границе и на «временно оккупированных Россией» территориях, а также затронули тему угроз, «возникших вследствие фактического аншлюса Белоруссии». Резников подчеркнул, что Киев ожидает от Вашингтона «более сильной позиции» по вопросам безопасности, и попросил о расширении американской военной помощи.

