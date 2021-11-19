Россия призвала Украину воздержаться от маневров с НАТО

Песков: Украина не должна создавать напряженность в регионе маневрами с НАТО и США

Украина не должна создавать напряженность в регионе посредством проведения совместных с США и НАТО маневров в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, Москва наблюдает активную милитаризацию Украины со стороны западных стран, а также дрейф военной инфраструктуры Североатлантического альянса все ближе к российской границе. «России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на восток, и потом обманули, и НАТО пошло дальше на восток», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина заверил, что Россия не намерена вмешиваться в дела других государств, однако действия США и НАТО в регионе вынуждают Кремль принимать меры по обеспечению национальной безопасности страны.

18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел (МИД) заявил, что украинский кризис пока далек от своего завершения, так как Киев отказывается выполнять Минские соглашения. Российский лидер напомнил, что поставки Украине летального оружия и прочих вооружений ведут к обострению на линии соприкосновения, а западные учения в Черном море и полеты их бомбардировщиков вблизи российской границы выходят за грань.