Путин назвал ситуацию на Украине тупиковой и вспомнил про летальное оружие

Украинский кризис пока далек от своего завершения, так как Киев отказывается выполнять Минские соглашения. Такую оценку ситуации в Донбассе дал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел (МИД).

По его словам, западные партнеры также подрывают процесс урегулирования ситуации в Донбассе. Российский лидер напомнил, что поставки Киеву летального оружия и прочих вооружений ведут к обострению на линии соприкосновения.

«Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж», — сказал Путин и назвал сложившуюся ситуацию тупиковой. Также глава государства указал на то, что западные учения в Черном море и полеты их бомбардировщиков вблизи российской границы выходят за грань.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила страны Запада в «военной накачке» Украины. «Милитаристские устремления Киева находят поддержку США, их союзников по НАТО. Они наращивают усилия по военному освоению украинской территории, усилению своего присутствия в Черноморском регионе», — заявила Захарова на брифинге 17 ноября.