Лавров предрек выход Киева из минского комплекса мер

Глава МИД России Сергей Лавров предрек, что в случае принятия закона об основах госполитики переходного периода на Украине произойдет выход Киева из минского комплекса мер. Его слова приводит ТАСС.

«Если этот закон (об основах государственной политики переходного периода — прим. "Ленты.ру") будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», — сказал российский министр.

Лавров напомнил, что Франция и ФРГ на очень высоком уровне заверяли Россию, что сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было. «И как мы видим по событиям в Верховной Раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Украине могло бы ускориться, если бы Вашингтон заставил Киев уважать позицию США и СБ ООН по соблюдению «Минска-2». Дипломат также рассказал, что никаких новых дат по проведению встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе не обсуждается.