Захарова обвинила Запад в «военной накачке» Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила страны Запада в «военной накачке» Украины, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Милитаристские устремления Киева находят поддержку США, их союзников по НАТО. Они наращивают усилия по военному освоению украинской территории, усилению своего присутствия в Черноморском регионе», — заявила Захарова на брифинге 17 ноября.

По ее словам, на Западе это называют сотрудничеством, однако на самом деле «речь идет о военной накачке Украины».

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«Из европейских столиц звучат заявления о готовности перебросить на Украину дополнительные контингенты, — продолжила Захарова. — При том что комплекс мер по выполнению Минских соглашений, а именно — пункт 10, прямо требует вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников под наблюдением ОБСЕ. Получается, что уже не только Киев, но и западные страны нарушают Минские соглашения».

Представитель МИД также прокомментировала протест Киева в связи с указом президента России Владимира Путина о гуманитарной помощи самопровозглашенным республикам Донбасса. Захарова заявила, что согласно минским договоренностям Донбасс имеет право вести трансграничное сотрудничество с регионами России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть желание развязать конфликт в Донбассе в надежде на помощь стран Запада.