Депутат от партии Зеленского предложил сменить тактику диалога по Донбассу

Киев должен начать переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), чтобы ускорить процесс урегулирования конфликта в Донбассе. С таким предложением выступил депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Сергей Демченко в эфире телеканала «НАШ».
По его словам, украинским властям, если они действительно заинтересованы в окончании войны, следует сменить тактику диалога и стремиться обсуждать данный вопрос не только с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы должны разговаривать с людьми, которые являются фактической властью на неподконтрольных территориях. Не разговаривая с людьми, которые являются реальной властью, по моему мнению, решить конфликт невозможно», — заявил Демченко.
Данное заявление гостя телеканала вызвало удивление у ведущих. «Впервые слышу такую мысль от "Слуг народа"», — ответила ведущая, ведь раньше подобные слова звучали только из уст депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и самого президента России.
Ранее глава украинского государства выразил желание расширить переговоры по Донбассу, в том числе в принципиально новом формате. Он предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США и добавил, что, помимо Соединенных Штатов, в переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада, но предложения о прямом диалоге с представителями ДНР и ЛНР отверг.