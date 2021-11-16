Украина запротестовала против указа Путина о Донбассе

В МИД Украины заявили, что указ Путина о помощи Донбассу противоречит Минским соглашениям

Украина направила ноту протеста Министерству иностранных дел (МИД) России в связи с указом российского президента Владимира Путина о гуманитарной помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.

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По информации МИДа, указ Путина противоречит Минским договоренностям и достигнутым в рамках «нормандского формата» соглашениям, а также является вмешательством во внутренние дела Украины.

«Предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство», — указали в МИД Украины и призвали Москву выйти на политико-дипломатический путь урегулирования конфликта в Донбассе.

15 ноября Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет поставлена гуманитарная помощь.

Кроме того, российский лидер поручил правительству обеспечить равные условия для доступа товаров из самопровозглашенных республик к участию в госзакупках. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.