Порошенко назвал указ Путина по товарам из Донбасса пощечиной

Бывшего президента Украины Петра Порошенко возмутил подписанный президентом России Владимиром Путиным указ по обеспечению равных условий для доступа товаров Донбасса к участию в госзакупках. В своем Telegram-канале он назвал его «пощечиной всем, кто искал мирного урегулирования».

«Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей не что иное, как издевательство. Пощечина всем, кто искренне искал мирного урегулирования. Своим указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Ему не нужно мирное урегулирование, только полная капитуляция Украины и Запада», — написал экс-глава Украины.

Он считает, что Киеву необходимо добиваться отмены этого указа, а также возвращения своих предприятий, отмены рублевой зоны и решений о паспортизации. Он призвал ввести новые санкции в отношении России. В частности, он обратился к Германии и Франции, которые ранее пригрозили Москве «тяжелыми последствиями» за подрыв территориальной целостности Украины. Кроме того Порошенко высказался за остановку сертификации «Северного потока-2».

Ранее Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США продолжают наблюдать необычную военную активность России вблизи границ с Украиной. Также он отметил «отсутствие транспарентности» с российской стороны по поводу концентрации сил в западной части страны.