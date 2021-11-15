России пригрозили «последствиями» за подрыв территориальной целостности Украины

Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан провели переговоры с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой, после чего заявили о поддержке Украины, а также отметили, что обеспокоены военной активностью России у ее границ. Кроме того, они пригрозили «тяжелыми последствиями» за «новый подрыв» ее территориальной целостности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное МИД ФРГ заявление министров.

«В свете новой обеспокоенности передвижениями российских военных и техники вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и прозрачно информировать о своей военной активности. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины имела бы тяжелые последствия», — сказано в сообщении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс зафиксировал «значительную и необычную» концентрацию российских сил вблизи границы с Украиной. По его словам, военный блок наблюдает за развитием событий.