В НАТО заявили о «необычной» концентрации российских сил у границ Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс зафиксировал «значительную и необычную» концентрацию российских сил вблизи границы с Украиной. Его слова передает ТАСС.

По его словам, военный блок наблюдает за развитием событий.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к любому развитию событий, связанных с якобы стягиванием российских вооруженных сил на границу с Украиной.

В начале ноября бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил возможность вторжения России в ближайшее время. Он высказал мнение, что беспокоиться на этот счет не нужно. При этом Климкин заявил, что Россия весной подтянула к границам Украины «колоссальное количество вооружения».