Глава МИД Украины встретится с генсеком НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом спикер Североатлантического альянса Оана Лунгеску сообщила на своей странице в Twitter.

Встреча состоится 15 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Лунгеску отметила, что после переговоров Кулеба и Столтенберг проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев могут принять в НАТО и Европейский союз (ЕС) без проведения реформ. По его мнению, условием для этого могут стать гарантии и обещания провести все необходимые изменения в области государственного управления, экономики, судебной системы. При этом Кулеба подчеркнул, что Украина окончательно разорвала связь с «русским миром».

