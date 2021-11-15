Австрия призвала ЕС подать России сигнал о недопущении эскалации на Украине

МИД Австрии: ЕС должен послать России сигнал, чтобы вернуться к мирной ситуации на Украине

Европейский союз (ЕС) должен подать России четкий сигнал, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, передает ТАСС.

По словам дипломата, положение на востоке Украины критическое, а послать сигналы необходимо, чтобы вновь вернуться к мирному состоянию и не допускать осложнений.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал участников конфликта на Украине «не подливать масла в огонь». Тем не менее он оценил текущую ситуацию на востоке Украины как спокойную и отметил, что ЕС находится в тесном контакте с Киевом.

В июле 2021 года управление Верховного комиссара ООН по правам человека назвало общее число жертв вооруженного конфликта на востоке Украины — от 42,5 до 44,5 тысячи. Отмечалось, что из них погибли около 13,4 тысячи человек, в том числе 4000 из гражданского населения. Пострадали 33,6 тысячи человек, включая 7000-9000 мирных жителей.