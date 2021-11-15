В ЛНР рассказали об игнорировании Зеленским режима прекращения огня в Донбассе

Глава ЛНР Пасечник: Зеленский гордился режимом прекращения огня, а потом вдруг забыл о нем

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский забыл о мерах по усилению режима прекращения огня в Донбассе. Он рассказал РИА Новости, что заявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе демонстрируют игнорирование общепринятых норм.

«Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, — это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм. Демонстративное нарушение подписанных обеими сторонами мер по усилению режима прекращения огня, которыми так гордился Зеленский, а потом вдруг перестал и забыл о них», — сказал Пасечник.

Ранее Пасечник заявил, что службы ЛНР никогда не фиксировали применение Украиной турецких беспилотников Bayraktar.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил информацию.

29 сентября главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта в Донбассе.