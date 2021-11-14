В ЛНР обвинили Украину в обстреле газопровода

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) обвинили украинских силовиков в обстреле поселка городского типа Южная Ломоватка в пригороде Брянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия «Луганскгаз».

В результате обстрела поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров. В целях обеспечения безопасности местного населения сотрудники предприятия отключили от газоснабжения около десятка абонентов.

«Подача газа населению возобновится после окончания всех ремонтно-восстановительных работ на объекте», — заявили представители «Луганскгаз».

Ранее в ноябре глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал число россиян, которые живут в прифронтовой зоне. «У нас прифронтовыми считается 81 населенный пункт. Там проживают 140 тысяч граждан, 18 тысяч из них — это граждане уже Российской Федерации», — сказал он.