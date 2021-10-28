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Украина обвинила ЛНР в обстреле мирного населения

Администрация Луганской области сообщила, что в результате обстрелов пострадали пять домов
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Фото: Луганская областная военно-гражданская администрация

Власти Украины обвинили вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в обстреле мирного населения. Заявление опубликовано на сайте администрации Луганской области.

27 октября было выпущено около 20 снарядов по поселку Трехизбенка, сказано в сообщении. Повреждены пять домов, в них разбиты окна, повреждены кровля и стены. Кроме того, пострадала линия электропередач, из-за чего несколько улиц остались без света.

«Это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца», — заявил глава областной администрации Сергей Гайдай.

В свою очередь власти ЛНР утром 28 октября заявили, что украинские войска за сутки трижды нарушили «режим тишины». Обстрелам из минометов и стрелкового оружия подверглись районы сел Смелое, Пришиб и поселка Голубовское, передает «Луганский информационный центр».

26 октября обострилась обстановка в Донбассе. Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские войска заняли поселок Старомарьевка в «серой зоне» и дважды пытались взорвать нефтебазу в Донецке. Киев отрицает захват территории.

При этом украинские войска начали использовать в бою турецкие беспилотники Bayraktar. Первый удар был нанесен в районе Старомарьевки. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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