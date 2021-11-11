Глава ДНР назвал число живущих под обстрелами россиян

Глава ДНР Денис Пушилин: в прифронтовой зоне проживают 18 тысяч россиян, им нужна помощь

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал число россиян, которые живут в прифронтовой зоне. Его интервью донецким СМИ опубликовано на YouTube.

«У нас прифронтовыми считается 81 населенный пункт. Там проживают 140 тысяч граждан, 18 тысяч из них — это граждане уже Российской Федерации», — сказал Пушилин.

Он заявил, что эти люди подвергаются обстрелам, агрессии и террору со стороны Украины. «Эти людям нужна помощь, нужна поддержка», — добавил глава ДНР.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов. В июле 2021-го в Госдуме заявили, что более 611 тысяч жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР получили гражданство России.

В сентябре около 200 тысяч жителей Донбасса проголосовали на выборах в Госдуму. Украина ввела санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации избирательной процедуры.

