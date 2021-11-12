На Украине рассказали о тысячах российских военных в Донбассе

В Донбассе находятся более двух тысяч российских военных. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что около 2,1 тысячи кадровых военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России на постоянной основе находятся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и «воюют против Украины». При этом Залужный подчеркнул, что «русские генералы» занимают там ключевые командные посты.

Кроме того, глава ВСУ обвинил «российские оккупационные войска» в нарушении режима прекращения огня. По его словам, с начала года было зафиксировано 2287 обстрелов украинских позиций, из которых 610 было совершено из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Он также отметил, что передовые подразделения противника активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и снайперов.

Ранее стало известно, что украинские военные захватили село Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что военнослужащие ВСУ вывесили там свои флаги, и добавила, что Киев проигнорировал попытки Донецка прекратить эскалацию дипломатическими средствами.