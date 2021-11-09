Украина захватила село в «серой зоне» Донбасса

Украинские военные захватили село Старомарьевка, которое находится в «серой зоне» Донбасса. Подконтрольные Киеву войска вырыли в поселении траншеи и вывесили свои флаги, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталью Никонорову.

«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в "серой зоне", был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР», — сказала дипломат. Она добавила, что украинские военные возвели в селе новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи, вывесили флаг.

При этом, по ее словам, Киев не отвечал на требования ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Все эти попытки прекратить эскалацию дипломатическими средствами были полностью проигнорированы украинской стороной», — уточнила Никонорова.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил эту информацию, заявив, что противник сам открыл огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия.