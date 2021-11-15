В ЛНР высказались о применении Украиной Bayraktar

Глава ЛНР Пасечник: никогда не фиксировали применение Украиной Bayraktar в республике

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник высказался о применении Украиной беспилотников Bayraktar. Он рассказал РИА Новости, что в республике ни разу не фиксировали применение турецких беспилотников.

По его словам, службы ЛНР никогда не фиксировали в небе над республикой применение Украиной Bayraktar.

«Но были другие украинские БПЛА, которые противник применял для разведки, корректировки и даже для нанесения ударов по жилым кварталам в населенных пунктах рядом с линией соприкосновения. У нас есть мирные граждане, погибшие от налетов украинских беспилотников», — сказал Пасечник.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил данную информацию.