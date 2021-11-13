Путин возмутился поддержкой США применения Украиной Bayraktar

Президент России Владимир Путин возмутился реакцией США на заявление Украины о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донбассе, что является нарушением Минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Его слова приводит Telegram-канал «Пул №3».

По словам главы государства, президент Украины Владимир Зеленский рапортует о том, что страна применяет Bayraktar — беспилотные летательные аппараты. Путин напомнил, что беспилотная авиация запрещена в зоне конфликта Минскими соглашениями и последующими договоренностями.

«Но никто на это даже не реагирует, а в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали», — возмутился президент России.

Также Путин добавил, что организованные параллельно внеплановые учения НАТО в Черном море создают напряженную обстановку для диалога России и США.

«Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся», — заявил спикер.

Ранее в ноябре Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для страны. Глава государства отметил, что обеспокоен использованием при учениях стратегической авиации с боевым оружием.