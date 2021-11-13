Экономист описал действия России в случае краха Украины

Экономист Зубец: при крахе Украины нужно огородить ее забором и поставить вышки по краям

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец в интервью изданию «Украина.ру» описал действия Москвы и Запада в случае краха Украины. По его словам, если она превратится в «черную дыру» посреди Европы, ее странам-соседям нужно будет лишь обеспечить минимальный контроль над населением и территорией, поскольку они не имеют других интересов на Украине.

«Огородить забором, поставить вышки по краям и все. У нас есть страны вроде Сомали. Во время гражданской войны "черной дырой" был Таджикистан. Таких примеров много», — предложил Зубец.

Экономист подчеркнул, что когда-то Украина представляла интерес для России, так как она являлась большим рынком сбыта, а также имела много людей с высокой производительностью труда. Однако, как отмечает специалист, рынок приходит в упадок из-за падения платежеспособности населения, производить что-либо в любой из частей страны становится крайне трудно, а ее экономический потенциал заметно снизился.

«В этих условия остаются только гуманитарные соображения. Мы не можем допустить, чтобы люди там друг друга убивали, чтобы там был бандитизм и каннибализм. Для этого нужны некие международные силы, которые будут следить за порядком на улицах городов. Но полностью брать ответственность за нее Россия не хочет и не будет», — заявил эксперт.

По его мнению, главная проблема Украины заключается в отсутствии проекта ее будущего, по которому страна будет жить дальше и развиваться. Исходя из того, что происходит с украинской экономикой, дезинтеграция страны является вопросом нескольких лет, подытожил Зубец.

Ранее украинский политолог Кирилл Молчанов заявил, что реальной причиной, по которой страна не может войти в Североатлантический альянс, являются не конфликты на Донбассе и в Крыму. Он сравнил вступление Украины в НАТО с объявлением Западом войны России, из-за чего страну не станут брать в альянс.