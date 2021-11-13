Украина закупит ударные беспилотники Bayraktar

Украина закупит партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки на Донбасс, передает РИА Новости.

По его словам, турецкие партнеры Киева публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar. «Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю», — сказал Резников, отметив, что беспилотники будут изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины.

«Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН», — сказал министр.

При этом главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный отметил, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. «Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы», — подчеркнул он.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил данную информацию.