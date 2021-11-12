В небе над Донбассом поднялся ударный беспилотник Bayraktar TB2 ВС Украины

Ударный беспилотник Bayraktar TB2 ВС Украины поднялся в небо с авиабазы под Николаевым

Ударный беспилотник Bayraktar TB2 ВС Украины поднялся в небо с авиабазы под Николаевым. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации канала, последние несколько дней имено утром украинские военные начинают обстрел территории ЛНР и ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин подтвердил применение украинскими войсками беспилотника Bayraktar в бою. «Они опять пересекают определенную линию и используют в боевых целях. Слава богу, никто не погиб, и урон там достаточно небольшой. Мы долго проводили разбирательства, потому что это было похоже на некие артиллерийские составляющие. Даже у нас не было уверенности, что они могли это преступить. Это очень серьезный шаг», — сказал Пушилин.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил данную информацию.

