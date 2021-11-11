Путин оценил политику Украины в отношении Донбасса

Президент России Владимир Путин в разговоре с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель оценил политику Украины как деструктивную. Он обратил внимание немецкого лидера на то, что Киев сделал ставку на силовой метод решения конфликта в Донбассе, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», — сообщили в пресс-службе администрации президента.

26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе купленный у Турции дрон Bayraktar TB2. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отметили, что в результате применения беспилотника жертвы и повреждения гражданских объектов зафиксированы не были.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нарушил процедур и минских договоренностей, используя в Донбассе беспилотник. Кроме того, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что Киев и далее намерен использовать в конфликте БПЛА, если будут фиксироваться нарушения режима прекращения огня.

Путин и Меркель второй день подряд проводят телефонные переговоры. Главной темой для беседы лидеров двух государств стал миграционный кризис на польско-белорусской границе.