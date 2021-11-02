В Турции объяснили продажу беспилотников Bayraktar Украине

Продажа беспилотников — это обычный бизнес, которым занимаются практически все основные страны. Об этом в беседе с NEWS.RU заявил заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам Тогрул Исмаил.

Аналитик объяснил, что использование военных технологий в определенных конфликтах не говорит о том, что продавшая их страна участвует в конфликте. «Турция не очень заинтересована в том, чтобы конфликт между Россией и Украиной рос. Турция исходит из того, что в регионе должно быть спокойствие», — подчеркнул Исмаил.

Ранее использование Украиной турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в боевых действиях в Донбассе прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что беспилотники не могут называться турецкими после соглашения о продаже, и напомнил, что турецкие военные в ходе контртеррористических операций находят в том числе и российское оружие.

В конце октября Украина впервые задействовала в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Отмечалось, что приказ на использование Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.