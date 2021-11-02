В словах Пескова о беспилотниках увидели «официальную угрозу» Украине

В словах официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о разрабатываемых в России новых беспилотниках и технологиях борьбы с дронами можно увидеть угрозу в адрес Украины. Об этом во вторник, 2 ноября, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Журналист обратил внимание на сделанный Песковым анонс очередного совещания по оборонной тематике, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что указанное совещание будет полностью посвящено беспилотным летательным аппаратам. При этом он подчеркнул, что речь пойдет не только о разработке новых моделей дронов, но и о технологиях борьбы с беспилотниками противника, где у России также есть «очень и очень хороший опыт и хорошие наработки».

«На фоне первого применения Bayraktar в Донбассе звучит как официальная угроза», — отметил Коц.

26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали ударный беспилотник Bayraktar TB2 в боевых действиях в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отметили, что в результате применения дрона жертв и повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.

Позднее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев намерен и дальше использовать ударные беспилотники в Донбассе в ответ на нарушение режима прекращения огня.