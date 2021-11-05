На Украине оправдали применение беспилотника в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна выполнила все процедуры, предусмотренные Минскими договоренности, прежде чем задействовать турецкий беспилотник Bayraktar TB2 в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить о применении Bayraktar, Украина выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в Трехсторонней контактной группе, которые в таких случаях применяются, прежде чем задать удар», — сказал он. Кулеба также подчеркнул, что в соответствии с Минскими соглашениями, не существует «серых зон».

В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что базой для урегулирования конфликта в Донбассе по-прежнему остаются Минские договоренности.

26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе дрон Bayraktar TB2. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отметили, что в результате применения беспилотника жертвы и повреждения гражданских объектов зафиксированы не были.