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Глава ДНР подтвердил применение Украиной беспилотника Bayraktar в бою

Глава ДНР Денис Пушилин назвал серьезным шагом применение ВСУ беспилотника Bayraktar
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Денис Пушилин
Денис Пушилин
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотника Bayraktar в бою. Интервью Пушилина донецким СМИ опубликовано на YouTube.

«Они опять пересекают определенную линию и используют в боевых целях. Слава богу, никто не погиб, и урон там достаточно небольшой. Мы долго проводили разбирательства, потому что это было похоже на некие артиллерийские составляющие. Даже у нас не было уверенности, что они могли это преступить. Это очень серьезный шаг», — сказал Пушилин.

Он раскритиковал реакцию западных стран на произошедшее. «Ребят, а где Франция, где Германия, вы что творите? Это же нарушение», — отметил глава ДНР.

ВСУ впервые задействовали Bayraktar в боевых действиях 26 октября в Донецкой области. Пушилин на следующий день заявил, что не может отрицать факт использования дрона. «"Байрактары" могут работать с того расстояния, которое для нас будет критичным в плане их подавления», — отметил он.

При этом 9 ноября глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что «случай боевого применения Bayraktar не подтвердился» и «все это фейк».

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