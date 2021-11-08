Украинские военные потроллили ополченцев Донбасса

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили потроллить ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Донбассе с помощью дрона. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Последний блокпост».

На записи видно, как дрон ВСУ зафиксировал двух военных, которые находились посреди поля. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) начал приближаться к ополченцам, и тогда один из них начал бросать в беспилотник камни. После этого дрон был отведен в сторону, однако затем продолжил следовать за военными, которые снова попытались «отбиться» от слежки камнями, но оба раза промахнулись.

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«У боевиков, как всегда, проблемы с меткостью», — прокомментировали видео авторы канала. Ролик порадовал украинских пользователей сети. «А где это их хваленое ПВО, которое готово хоть сейчас сбить "Байрактар"?» — сыронизировал подписчик Роман.

26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе дрон Bayraktar TB2. В Киеве пояснили, что беспилотник был применен только в оборонительных целях в ответ на действия ополченцев. Данный шаг раскритиковали в России, Германии и Франции.

Согласно положениям Минских соглашений, применять беспилотники вблизи линии соприкосновения запрещено. Право использовать дроны в разведывательных целях имеет только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ).