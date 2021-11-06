На Украине назвали условие использования Bayraktar

Начальник генерального штаба Украины Сергей Шаптала заявил, что военные будут использовать турецкие ударные беспилотники Bayraktar в случае угрозы. Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube-канале Shuster online.

«Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем <...> Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным —

Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования», — заявил он в ответ на вопрос, рассматривается ли массовое применение Bayraktar.

Ранее использование Украиной турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в боевых действиях в Донбассе прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что беспилотники не могут называться турецкими после соглашения о продаже, и напомнил, что турецкие военные в ходе контртеррористических операций находят в том числе и российское оружие.

В конце октября Украина впервые задействовала в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Отмечалось, что приказ на использование Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.