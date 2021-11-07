В МИД России заявили об атаке беспилотников на наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Захарова: взрыв от атаки украинского беспилотника произошел в 20 метрах от патруля ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Об этом рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что беспилотники в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать лишь наблюдатели ОБСЕ.

Захарова подчеркнула, что киевские власти нарушили Минские договоренности. «Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности», — заявила официальный представитель российского МИД.

Ранее Захарова заявила, что немецкая медиасреда искажает факты о ситуации в Донбассе и идет неправедной дорогой к обрыву профессиональных стандартов.

Журналист Bild Юлиан Репке выпустил статью, в которой рассматривалась реакция международной общественности на обострение в Донбассе. Он знакомил читателей с мнением аналитика британской информационной службы IHS Алекса Кокшарова, который заявляет о том, что Украина не нарушала Минские соглашения, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), так как на момент заключения соглашений, а именно в 2014-2015 годы, Киев просто не имел доступа к каким-либо БПЛА.

