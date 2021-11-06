Захарова ответила на критику коллеги в интервью Собчак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» ответила на критику своего коллеги, бывшего пресс-секретаря Бориса Ельцина Сергея Ястржембского в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Журналист Владимир Соловьев поинтересовался, был ли после этой ситуации объявлен выговор официальному представителю, упомянув, что в интервью дипломат говорил о ее профнепригодности.

«Никогда не мешайте бывшим осуждать нынешних — возможно, это их единственное утешение», — ответила Захарова.

1 ноября на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» вышло интервью с Ястржембским. В беседе с журналисткой он раскритиковал работу представителя МИД, напомнив о скандале вокруг президента Сербии Александра Вучича, который был спровоцирован неосторожным постом Захаровой в Facebook. Последствия случившегося, по мнению Ястржембского, должны были обернуться отставкой Захаровой в течение 24 часов.

