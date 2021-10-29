Собчак рассказала о своем взрывном характере

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что не может жить без скандалов, об этом знаменитость призналась в YouTube-шоу коллеги Иды Галич «Есть вопросики».

По словам журналистки, ее раздражает, когда люди «не думают». Она привела в пример ситуацию, когда в дождливый день попросила водителя подъехать поближе к дому, чтобы не ходить по лужам, а тот не выполнил просьбу. «Я ему: "Влад, а вы о чем думаете? Вы считаете, я пойду по газону? Вы на что рассчитываете? Почему не встаете там, где удобный сход на асфальт?"», — добавила она.

Бывшая звезда «Дома-2» уточнила, что любит, когда люди находятся в тонусе.

В Сочи 9 октября знаменитость попала в аварию. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело.