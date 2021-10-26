Фанаты не узнали Ксению Собчак на обложке модного журнала

Ксения Собчак снялась для Tatler с наращенными волосами, из-за чего ее не узнали фанаты

Телеведущая Ксения Собчак стала героиней обложки ноябрьского выпуска модного журнала Tatler и удивила фанатов внешним видом. Соответствующие комментарии появились на странице издания в Instagram.

На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость запечатлена на розовом фоне с наращенными волосами в черном корсетном топе с декольте. Образ Собчак дополнили солнцезащитные очки с полупрозрачными линзами, серебристые серьги-кольца и чокер, а также розовая сумка итальянского люксового бренда Fendi. Публикация набрала больше семи тысяч лайков.

Подписчики Tatler не узнали телеведущую на новом фото и принялись обсуждать ее в комментариях. «Ого, не узнала прям Ксению», «Никогда не понимала смысла фото, на которых человек на себя не похож», «Ох как подфотошопили, едва узнала», «Ксения Хилтон», «Не узнать», «Тут на Подольскую похожа и на Ветлицкую. Но не на Ксению», — высказывались они.

В марте Ксению Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты. На снимке она позирует босиком в коротком платье с цветочным принтом. «С таким размером ноги можно по воде пешком ходить», — заметили подписчики.