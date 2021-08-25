Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за размер ноги на фото с отдыха на Сардинии

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала новую фотографию во время отдыха на итальянском острове Сардиния и подверглась критике со стороны фанатов. Соответствующий снимок и высказывания пользователей появились в ее Instagram-аккаунте в среду, 25 августа.

На размещенном кадре Собчак позирует босиком в коротком платье с цветочным принтом. Ее запечатлели на борту яхты на фоне моря и другого судна. «Немного укачивает, но я потерплю», — подписала она пост, который на момент публикации набрал 80 тысяч лайков.

Подписчики обратили внимание на огромные, по их мнению, ноги телеведущей и подняли ее на смех в комментариях. «Отфотошопила ноги до 48 размера», «Простите, а что случилось с вашим коленом и ступней? Почему они в четыре раза больше головы?», «Ну и копыта», «С таким размером ноги можно по воде пешком ходить», «Вот это кобылица!» — язвили они.

Сама Собчак никак не отреагировала на сообщения юзеров.

В мае Ксения Собчак поделилась фото в откровенном наряде и раскрыла секрет стройной фигуры. Она рассказала, что «ленилась быть системной в тренировках», но затем приняла решение наладить режим. «Я сбросила пять килограммов, которые намертво прилипли ко мне после рождения Платона. И главное, обрела нужную форму», — написала ведущая, добавив, что после отдыха в Мексике сразу отправится в спортзал.