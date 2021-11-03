На белорусском ТВ назвали Собчак падлой и адской лошадью

Белорусский журналист Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ раскритиковал российскую телеведущую Ксению Собчак. Фрагмент программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» доступен на YouTube.

В частности, Азаренок назвал коллегу медиатварью и упомянул ее в ряду покровителей «дна жизни, канализации и плесени человечества» — извращенцев, педофилов, террористов и проституток.

«Собчачка, адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента [Александра Лукашенко]. Ну вот что ты за падла такая? Твоя машина убила человека, а ты сбежала. Бог тебя спас, и ты не пострадала, а ты тут же выдала антицерковный фильм (вероятно, речь идет о документальном фильме про священника Романа Степанова — прим. «Ленты.ру»)», — заявил белорус.

В заключение ведущий СТВ добавил, что, возможно, судьба Собчак будет аналогичной судьбе французского писателя Маркиза де Сада, которого Азаренок назвал ее кумиром и который якобы писал последнее сочинение собственными испражнениями на стенах психиатрической больницы.

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3 ноября Собчак и ее недавнее интервью с бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина Сергеем Ястржембским также раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. Он охарактеризовал журналистку словами «матерящаяся тетка, целующаяся с девками», а также обвинил ее в цинизме и безнравственности, напомнив о скандале на свадьбе рэпера Моргенштерна и смертельном ДТП на трассе в Сочи.

Смертельная авария с участием Собчак произошла в Сочи 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была телеведущая, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля Екатерина Тарасова. После инцидента Собчак села в машину такси и уехала в аэропорт. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело.