На Украине пообещали нарастить число турецких беспилотников

Украина намерена наращивать число турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом заявил начальник генштаба вооруженных сил страны Сергей Шаптала, передает РИА Новости.

Шаптала рассказал, что Киев закупает для армии данные беспилотные летательные аппараты. Он отметил, что беспилотники состоят на вооружении ВСУ и их число будет только увеличиваться.

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Помимо этого, начальник генштаба ВС прокомментировал ситуацию с применением Bayraktar в Донбассе. По его словам, это было решение главнокомандующего страны. «Мы видели на экране, что шел обстрел наших солдат», — подчеркнул он.

Шаптала при этом заявил, что именно силы противника нарушили Минские договоренности в Донбассе.

26 октября Вооруженные силы Украины впервые задействовали в бою турецкий беспилотник Bayraktar. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что жертв и повреждений гражданских объектов не зафиксировано. Россия назвала ситуацию в Донбассе тревожной.

