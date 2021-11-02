Путин заметил ситуацию с беспилотниками у границ России

Владимир Путин: надо проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с границами России

Необходимо проанализировать ситуацию, которая наблюдается с беспилотниками рядом с границами России, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по оборонной тематике. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства заметил, что российские военные научились эффективно отражать атаки, при которых применяются беспилотники. «Мы очень хорошо знаем, как она [беспилотная авиация] себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов», — пояснил он.

Путин также уточнил, что сейчас на вооружении российской армии находится свыше двух тысяч беспилотников.

26 октября Вооруженные силы Украины впервые задействовали в бою турецкий беспилотник Bayraktar. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что жертв и повреждений гражданских объектов не зафиксировано. Россия назвала ситуацию в Донбассе тревожной.