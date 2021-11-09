ДНР назвала фейком сообщение об использование Украиной Bayraktar

ДНР заявила, что сообщение о боевом применении Bayraktar не подтвердилось

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала фейком информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали турецкий беспилотник Bayraktar в ходе боевых действий. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Случай боевого применения Bayraktar не подтвердился. По нашим данным, можно говорить о том, что все это — фейк», — заявила Никонорова.

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Она добавила, что ранее украинские войска использовали Bayraktar, но только для наблюдения и разведки. При этом беспилотники не пересекали линию соприкосновения.

26 октября стало известно, что ВСУ впервые задействовали Bayraktar в боевых действиях на Донбассе. Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что позиции 93-й механизированной бригады в Донецкой области были обстреляны. «ВСУ направила Bayraktar TB2, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена», — заявил Бутусов. Генштаб подтвердил применение беспилотника.

Глава ДНР Денис Пушилин на следующий день заявил, что не может отрицать факт использование украинскими войсками Bayraktar. «Если эти беспилотники будут в зоне досягаемости нашего ПВО, то мы сможем их сбивать. Но "Байрактары" могут работать с того расстояния, которое для нас будет критичным в плане их подавления», — добавил он.

