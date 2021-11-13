На Украине захотели разместить ракетный комплекс на южной границе

На Украине захотели разместить противокорабельный комплекс «Нептун» на южном рубеже страны. Об этом заявил глава Министерства обороны Алексей Резников, его слова приводятся на сайте ведомства.

Резников отметил, что «Нептун» уже находится на вооружении Военно-морских сил Украины. По словам министра, он намерен сделать все возможное, чтобы в ближайшей перспективе комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных границ.

Кроме того, глава ведомства заявил об активном военном сотрудничестве с США, которые передали два патрульных катера типа Island, и Турцией, недавно поставившей Украине первый беспилотный комплекс Bayraktar. Для нужд украинского флота республика также начала строительство корпуса главного корвета типа ADA.

Помимо прочего, министр обороны обещал дать соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство военно-морской базы в Бердянске.

«В этом году уже выделен земельный участок в 1,4 гектара, где возводится казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре украинский политолог Кирилл Молчанов рассказал о реальных причинах, по которым страна не может войти в Североатлантический альянс. Так, он сравнил вступление Украины в НАТО с объявлением Западом войны России, из-за чего государство не станут брать в альянс.