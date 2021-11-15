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Украину предупредили о высокой вероятности вторжения России этой зимой

Минобороны Украины: Запад сообщил Киеву о высокой вероятности российской агрессии зимой
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Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Спецслужбы западных стран предупредили Киев о готовящейся агрессии со стороны России в попытке дестабилизировать ситуацию на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.

В предупреждении говорится, что Россия с высокой вероятностью предпримет попытку вторжения этой зимой.

Маляр подтверждает свои опасения не только данными о сосредоточении крупной группировки российских военных у границ Украины, но и некими сведениями секретного характера.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 14 ноября в разговоре с польским министром иностранных дел Збигневом Рау назвал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии попыткой отвлечь внимание стран Запада от действий России на границе с Украиной.

Ранее в США заявили о скоплении соединений российской армии у границ Украины. При этом офис президента Украины Владимира Зеленского ответил, что не располагает такой информацией.

Россия последовательно отрицает обвинения в агрессии против Украины. В Совете Федерации заявления Блинкена о российской агрессии назвали ложью, а вину за все современные конфликты возложили на Соединенные Штаты.

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