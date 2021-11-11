В Совфеде ответили на обвинения США в провокационных действиях

Все современные войны, конфликты были организованы и спровоцированы США и их союзниками, а не Россией, заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков. Так он ответил на обвинения в том, что Москва провоцирует Киев, накапливая силы у границ. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал миссией России защищать народы, пострадавшие от действий американцев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предостерег Россию от повторения «ошибки 2014 года». Блинкен отметил, что Москва может допустить ошибку и вновь попытаться повторить тот же сценарий, когда она накопила силы у украинской границы, пересекла ее и вторглась на суверенную территорию Украины, при этом ложно заявив о провокациях. Он подчеркнул, что все провокационные действия исходят исключительно от России.

Миссия США против миссии России

Цеков назвал заявление Блинкена довольно странным. По его словам, оно может свидетельствовать либо о непрофессионализме, либо о том, что политик просто лжет, зная истинное положение дел, но искажая информацию по всем направлениям.

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«Мы говорили не раз, что не имеем никаких намерений относительно Украины, хотим только, чтоб на Донбассе все разрешилось мирным путем. А то, что наши вооруженные силы скапливаются у границ, — ну так это наши территории. Куда мы хотим, туда и передислоцируемся. Американцы постоянно присутствуют в Черном море, за много тысяч километров от своей территории, там у них постоянно проходят учения, звучат угрозы в адрес России. Поэтому самая большая опасность в мире исходит как раз от Вашингтона, а не от Москвы», — считает сенатор.

Он напомнил, что все современные войны спровоцированы и организованы США. А беженцы, скопившиеся у белорусско-польской границы, по его словам, бегут как раз от того, что сотворили американцы и их союзники.

«Что касается событий 2014 года — это тоже абсолютная ложь, — подчеркнул Цеков. — Американцы устроили кровавый антиконституционный переворот. Силы, которые пришли тогда к власти, угрожали Крыму, и нам ничего не оставалось, кроме как организоваться, провести референдум и по его результатам попроситься в Россию. Да, референдум проходил под защитой России. Но логика была именно такой — нас защищали».

Политик добавил, что над Крымом, по его мнению, издевались все годы независимости Украины, потому желание населения вернуться в состав России вполне логично и не было совершено под военным давлением.

Американцам лучше начать следить за собой и прекратить устраивать войны по всему миру. И они еще смеют что-то говорить про нас, хотя мы просто делаем все, чтобы защитить себя и другие обездоленные народы. Миссия США — организовывать войны, наша — спасать людей Сергей Цеков Сенатор Совфеда

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.