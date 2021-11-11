В Киеве назвали «Северный поток-2» проблемой всей Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал газопровод «Северный поток-2» проблемой не только Киева, но и всей Европы. Об этом он заявил по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

По его словам, Москва в прошлом якобы уже использовала энергию в качестве оружия и политического инструмента. Глава МИД отметил, что следит за возможными признаками повторения таких событий. Он также подчеркнул, что Россия применяет газ «как оружие» против других стран, поэтому «Северный поток-2» представляет опасность для всей Европы в целом.

Ранее сообщалось, что новые власти Германии допустили, что могут пойти на заморозку проекта «Северный поток-2» из-за Украины. Обозреватель Штефан Корнелиус в статье для Süddeutsche Zeitung утверждает, что ФРГ попала в энергетическую зависимость от России, что стало «самой большой внешнеполитической проблемой» страны. При этом указывается, что такая проблема появилась еще во времена холодной войны, однако ее значение всегда старались преуменьшить.